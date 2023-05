Corso Francia | allarme stabilità per il ponte dell’Olimpica | cadono calcinacci Passaggio vietato a pedoni e camion

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma. Come vi abbiamo raccontato ieri, una crepa evidente e abbastanza inquietante si è aperta in corrispondenza della rampa per accedere adalla via Olimpica. Ora, gli operatori dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale stanno monitorando la situazione proprio lungo quel tratto di strada. Inutile riportare e sottolineare i commenti e l’apprensione dei cittadini, che continuano a segnalare cosa con la speranza che riesca a trovare una rapida soluzione. Roma, la folle corsa contromano di un’auto susicurezza super ilA seguito del sopralluogo, e per ragioni evidenti di sicurezza, intanto è scattato il divieto di Circolazione per i mezzi pesanti di massa ...

...in lettura neppure le competenze minime previste per gli studenti che hanno concluso il loro... siamo al 79,2%, rispetto a Germania,e Finlandia che raggiungono l'86/89%. iO Donna ©...La canzone spopola all'estero, dominando le classifiche in Belgio,, Austria, Germania e ... alla "leggerezza festosa" che, neldel tempo, ha saputo rinnovarsi e riproporsi in Italia e all'......il Belpaese può già contare su una crescita acquisita per l'anno indello 0,8% ad un soffio dall'1% previsto nel Def. Male, invece, la Germania che registra crescita zero mentre laha ...

"C’è una crepa sotto al ponte di Corso Francia": scatta il divieto per i mezzi pesanti. A Roma nord è psicosi RomaToday

Naviga in brutte acque il Nantes, che alla ricerca della salvezza in Ligue 1 ha deciso di separarsi dal suo allenatore a poche giornate dal termine.Italia nella lista dei paesi più euroscettici e vulnerabili alla propaganda russa. Studio dell’Ecfr per la Festa dell’Europa: europeismo forte dopo un anno di ...