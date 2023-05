Cori razzisti contro Vlahovic | la curva dell' Atalanta chiusa per un turno

Chiusura della curva `Nord Pisani´ dell'Atalanta per un turno dopo i "beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic": lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto "...Durante la partita tra Atalanta e Juventus di domenica 7 maggio, l'arbitro ha dovuto sospendere l'incontro per idei tifosi bergamaschi contro l'attaccante serbo. Preso di mira dopo aver ...Il giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva Nord dell'Atalanta a causa deiindirizzati la scorsa domenica al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic . Il settore Pisani resterà quindi chiuso per la gara che l'Atalanta giocherà il prossimo 20 maggio contro il ...

Cori razzisti contro Vlahovic, oggi il giudice decide sulla curva dell'Atalanta la Repubblica

(Adnkronos) - Cori razzisti nei confronti dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, il giudice sportivo di Serie A ha deciso di squalificare per una giornata la Curva Nord dell'Atalanta dopo quanto ...La decisione del giudice sportivo dopo la gara di domenica a Bergamo contro la Juvenuts: un turno di squalifica per la Nord ...