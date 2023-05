Cori razzisti contro Vlahovic | curva Atalanta chiusa per un turno

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) -nei confronti dell' ufficio.stampa@snaitech.it , il giudice sportivo di Serie A ha deciso di squalificare per una giornata laNord dell'dopo quanto accaduto nel match di domenica scorsala Juventus. L'attaccante bianconero, entrato nella ripresa, è stato insultato da una parte dellacon il coro 'sei uno zingaro'., nei minuti di recupero, ha realizzato la rete del definitivo 2-0 bianconero ed è stato ammonito dall'arbitro Doveri per l'esultanza giudicata non regolare. Il calciatore ha 'invitato' lanerazzurra a proseguire con gli insulti. Già in passato, quando militava nella Fiorentina,era stato apostrofato con lo stesso coro a Bergamo, ...

... 'I sostenitori dell'Atalanta occupanti il settore denominato 'Curva Nord Pisani' levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo,beceri e insultanti di discriminazione razziale nei ...È arrivata la decisione del Giudice sportivo della Lega di Serie A in merito ai vergognosiai danni di Dusan Vlahovic nel corso di Atalanta - Juventus. Il settore da cui sono partiti gli insulti più beceri, la Curva Nord Pisani , è stato squalificato per un turno. La prossima ...La decisione del giudice sportivo di Serie Anei confronti dell' attaccante bianconero Dusan Vlahovic , il giudice sportivo di Serie A ha deciso di squalificare per una giornata la Curva Nord dell'Atalanta dopo quanto accaduto nel ...

Cori razzisti a Vlahovic: chiusa per un turno la curva dell'Atalanta la Repubblica

Cori razzisti nei confronti dell’ attaccante bianconero Dusan Vlahovic, il giudice sportivo di Serie A ha deciso di squalificare per una giornata la Curva Nord dell’Atalanta dopo quanto accaduto nel m ...Una giornata di squalifica, come per un fallo da espulsione. È la pena che dovrà scontare la curva dell’Atalanta, che nella prossima gara interna resterà chiusa, senza la possibilità di accesso per gl ...