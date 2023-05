Cori razzisti contro Vlahovic | chiusa per un turno la curva dell' Atalanta

Visti ifatti a Vlahovic la Curva Nord Pisani dell'Atalanta è stata chiusa per un turno: out contro il Verona Ora è ufficiale: l'Atalanta giocherà una gara interna senza la Curva Pisani per via ...approfondimento Fifa, Infantino suia Vlahovic: "Sanzioni severe per i" Le possibili penalizzazioni Chiarito il peso delle responsabilità dei dirigenti, scrive ancora la Gazzetta , si ...... i sostenitori dell'Atalanta occupanti il settore denominato Curva Nord Pisani levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo,beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti ...

Cori a Vlahovic: la Procura annota, solidarietà Figc. Il giallo fa discutere: il parallelo con Lukaku La Gazzetta dello Sport

Cori razzisti in Atalanta - Juventus contro Dusan Vlahovic, il giudice sportivo ha disposto «l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato `Curva Nord Pisani´ privo di spettatori».Curva dell'Atalanta chiusa agli spettatori per una partita. E' la decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo quanto accaduto nel ...