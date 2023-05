Cori contro Vlahovic | il Giudice Sportivo chiude la curva dell' Atalanta

Arriva la decisione del Giudice Sportivo sui vergognosirazzisti della curva dell' Atalanta rivoltiVlahovic , nell'ultima partita di campionatola Juve. Il Giudice Sportivo ha decretato la chiusura per un turno della Curva del Gewiss ...... outil Verona Ora è ufficiale: l'Atalanta giocherà una gara interna senza la Curva Pisani per via deirazzisti fatti nei confronti di Vlahovic domenicala Juventus. Il Giudice ...Curva chiusa. Il Giudice sportivo ha deciso di punire subito la tifoseria dell'Atalanta per idiscriminatoriVlahovic nel corso della partitala Juventus. Si legge nel dispositivo firmato da Gerardo Mastrandrea: "Considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori ...

Bufera su Gasperini, cosa ha detto il tecnico sui cori contro Vlahovic. Il battibecco con il conduttore Corriere TV

Trattenuto a fatica, quasi placcato. Max Allegri perde (ancora ) la testa durante Atalanta-Juventus, vinta 2-0 dai bianconeri con il gol che chiude il conto nel recupero… Leggi ...Puniti dal giudice sportivo i «cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus» ...