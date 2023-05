Cori a Vlahovic | il Giudice Sportivo chiude la Curva Nord per un turno

(Di martedì 9 maggio 2023) Ilha decretato la chiusura per undelladel Gewiss Stadium a seguito dei“sei uno zingaro” indirizzati a Dusan. Per la partita contro il Verona di sabato 20 maggio la Pisani resterà dunque chiusa. In aggiornamento

TORINO - Oggi il giudice sportivo deciderà che fare della curva Pisani, la gradinata dello stadio di Bergamo che ha vomitato razzismo addosso a: c'è attesa per capire se verrà applicato il pugno duro, come successo alla Juve in seguito alle offese a Lukaku (settore chiuso e sanzione poi cancellata per un cavillo) e come ha auspicato ...contro l'attaccante della Juventus Dusanintonati dai tifosi bergamaschi allo Gewiss Stadium durante Atalanta - Juventus non resteranno impuniti, scrive La Stampa. La Figc ha ...Leggi Anchedopo Lukaku, adesso basta: con irazzisti non si gioca, la partita va fermata (per davvero) Il sesto posto dietro all'Italia è occupato dalla Svezia , a cui sono riservati ...

È arrivata l’attesa decisione sugli insulti razzisti rivolti a Vlahovic dagli ultrà bergamaschi nel corso del match tra Atalanta e Juventus andato in scena la scorsa domenica. Il Giudice sportivo ha ...A gara ripresa i cori sono continuati e qualche minuto dopo è arrivato anche il gol di Vlahovic, che nonostante le raccomandazioni dell’arbitro è andato comunque ad esultare sotto la curva portando l’ ...