Cordoba | «In finale spero vada l’Inter Saranno importanti i dettagli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Ivan Ramiro, ex difensore del, ha parlato a Sky Sport riguardo al derby in Champions contro il Mila Ivan Ramiro, ex difensore del, ha parlato a Sky Sport riguardo al derby in Champions contro il Milan. Le sue dichiarazioni: «Sarà importante capire di essere in un buon momento, perché questo dà sicurezza. E’ un’opportunità bellissima per i tifosi e per la squadra che è da un po’ che sta cercando di raggiungere questi traguardi. Deve essere affrontata come una. Essere sicuri, non sottovalutare in alcun modo l’avversario e cercare di dare più di quello che si ha, cercando di essere pignoli suiche contano tanto in certe gare.? Ovviamenteci, poi ...