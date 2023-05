Coppe Europee | le designazioni arbitrali per Juve | Roma e Fiorentina

(Di martedì 9 maggio 2023) Lenelleper le semifinali di Europa e Conference League che vedono coinvolteDesignati gli arbitri per leche vedranno coinvolte lae lain Europa Leauge e lain Conference League.ntus – SivigliaArbitro: Daniel Siebert (GER)Assistenti: Jan Seidel (GER) – Rafael Foltyn (GER)IV: Orel Grinfeeld (ISR)VAR: Bastian Dankert (GER)AVAR: Fedayi San (SUI)– LeverkusenArbitro: Michael Oliver (ENG)Assistenti: Stuart Burt (ENG) – Lee Betts (ENG)IV: Craig Pawson (ENG)VAR: Stuart Attwell (ENG)AVAR: Chris Kavanagh (ENG)– ...

... dalla volontà della proprietà Elkann di non procedere a nuove ricapitalizzazioni e anche dalla giustizia sportiva : senza il fascino e i ricavi dellesarà difficile infatti attrarre ...Non solo: la conferma della slealtà sportiva dà campo libero alla Uefa , che potrebbe applicare ulteriori sanzioni (ad esempio, la totale esclusione dalleper una o più stagioni). ...IL COMMENTO - "La versione breve È sostanzialmente impossibile che la Juventus partecipi alle...

Secondo La Stampa il direttore sportivo del Napoli Giuntoli avrebbe già detto sì ai bianconeri: con lui anche due collaboratori oggi in azzurro. Saranno loro a ricostruire la Juventus ...Comincia oggi, martedì 9 maggio, la corsa alle finali di Champions, Europa League e Conference. Si parte proprio con il trofeo più ambito: a scendere in campo, per la prima semifinale d’andata di Cham ...