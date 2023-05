Controstoria d' Italia | quei fili invisibili tra Stato e criminalità

(Di martedì 9 maggio 2023) Senza il tono di forte indignazione che traspare sin dal titolo, il nuovo libro di Paolo Borrometi, Traditori (Solferino, pp 448, euro 20), apparirebbe un rigoroso manuale di storia, invece costituisce un vibrante pamphlet sui tralignamenti che hanno segnato il nostro tempo ad opera di elevati ufficiali e figure istituzionali bollati con il marchio di traditori: «coloro che non rimangono fedeli ai loro ideali ma seguono il proprio interesse» attraverso il depistaggio, che è il propellente principale della “macchina del fango”. L'atto di accusa mosso dal giornalista siciliano condirettore dell'Agi, sotto scorta da nove anni perché nel mirino della mafia (trentatré i boss fatti condannare), si fonda su una scrupolosa rilettura di tutte le fonti (riportate in quasi quaranta pagine di Note finali), che riposizionate in un inedito quadro sistematico e rivisitate a riscontro una dell'altra ...

