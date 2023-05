Controlli a tappeto dei Carabinieri | denunce e fogli di via

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Mirabella Eclano, con l’effettuazione di mirati servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nell’ultima settimana i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al controllo di oltre 150 veicoli e circa 250 persone, 3 delle quali sono state proposte per l’emissione delo di Via Obbligatorio. Si tratta di due 40enni e un 50enne, tutti della provincia di Napoli e con a carico precedenti di polizia, controllati nei pressi di abitazioni isolate: alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna ...