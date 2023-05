Controlli a Ischia | identificate 114 persone

(Di martedì 9 maggio 2023), gli operatori hanno identificato 114, 48 veicoli e contestato due violazioni del Codice della Strada Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a.Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 114, controllato 48 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato due violazioni del Codice della Strada per guida contromano e per guida senza patente. Ancora, gli operatori hanno denunciato un 49enne ischitano con precedenti di polizia poiché inottemperante al provvedimento DACUR (divieto di accesso ai pubblici esercizi o di pubblico trattenimento) cui è sottoposto in quanto sorpreso all’interno di un pub ...

