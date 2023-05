09/05/2023 - 14:49 L'Empoli vincela Salernitana 2 - 1 al Castellani e in classifica si porta a +11 dallo Spezia terzultimo a ... Nella ripresa, gli ospiti colpiscono uncon Gabbiadini, ma ...Ricavi al(complice l'inflazione) Restano ali ricavi, anche se su questo dato influisce ... ' Serve sostegnoburocrazia e difficoltà, ma non avremmo bisogno di ulteriori ostacoli per ...Anche in questa occasione palla a fin di. Finisce dunque 0 a 0 il match fra Chievo e Ravenna, ... 14 maggio, allo stadio Olivieriil San Marino. Di seguito il tabellino dettagliato dell'...

Contro un palo con la moto, gravissimo un 17enne di Torre Boldone L'Eco di Bergamo

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti ...L'Empoli vince contro la Salernitana 2-1 al Castellani e in classifica si porta a +11 dallo Spezia terzultimo a quattro giornate dalla fine. Di Cambiaghi, prima dell'intervallo, e di Caputo, al 63', l ...