“Contro di noi una vera guerra” | Putin attacca l’Occidente nel discorso della Giornata della Vittoria

... sono purtroppo una tristissima attualità, qui dacome in molte altre società occidentali odierne. Leggi anche › "Sì, pronto Vorrei fare due chiacchiere": i citofoni rosala ......'Sono convinto che l'esperienza di solidarietà e collaborazione durante gli anni di lotta...ospiti che hanno ritenuto possibile essere qui in questa giornata con il nostro Presidente e con', ...MOSCA " "diè stata intrapresa una guerra reale". Lo ha detto il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel suo discorso a Mosca in occasione della Giornata della Vittoria, in memoria ...

Putin: 'Contro di noi scatenata una vera guerra' Agenzia ANSA

La Russia celebra la Giornata della Vittoria, in memoria della sconfitta della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale: da Mosca Vladimir Putin ha preso parola contro l’Ucraina e l’Occiden ...“Contro la Russia è stata scatenata una vera guerra, ma la Russia garantirà la sua sicurezza“. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, prendendo la parola nella piazza Rossa di Mosca, ...