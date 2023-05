Contratto apprendistato professionalizzante | opportunità per giovani e imprese

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sulle importanti opportunità per i giovani e per gli imprenditori derivanti daldiprofessionalizzante. "Si tratta di una formula di inserimento al lavoro rivolta ai ragazzi dai 18 ai 30 anni non ancora compiuti " spiega la presidente Aquino - che permette ...Non rientrano nel conteggio: gli apprendisti condi; le persone condi formazione o di inserimento; gli occupati in congedo di maternità o paternità. Viene ...Ora la 26enne ha cambiato ambito: "Sono grata di quello che ho adesso, ovvero undi, nel marketing e management nel settore informatico. Sono project manager in un'azienda ...

Da Confesercenti Vallo di Diano nuove opportunità per i giovani con contratto di apprendistato professionalizzante Info Cilento

L'opportunità di un contratto di apprendistato professionalizzante è un importante strumento per i giovani che cercano lavoro e per le imprese che intendono investire nella formazione dei propri dipen ...Sono 5.660 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di maggio 2023, poco più del 20% delle entrate complessive previste a liv ...