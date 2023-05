Concorso IZS Sardegna | 5 Assunzioni Urgenti

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 9 maggio 2023) L’Istituto zooprofilattico sperimentale dellaha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di alcune figure professionali. IZSper l’Assunzione di 5 Collaboratori Le posizioni disponibili includono: un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di categoria D con laurea triennale in economia e commercio un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di categoria D con laurea in scienze naturali un ricercatore sanitario di categoria DS specializzato in statistica un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di categoria D con esperienza come tecnico di laboratorio biomedico e infine un ricercatore sanitario chimico di categoria DS Bando diL'Istituto zooprofilattico sperimentale della ...