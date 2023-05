E' quanto dichiarato dalla segretaria del Pd Elly Schlein in una intervista al Tg3 prima dell'con la presidente del Consiglio, che ha avviato oggi il primo confronto con i leader dei ...Era stato infatti Salvini, in unnotturno subito svelato dai giornali, a lanciare la sua ... A voto, ha definito il presidenzialismo lo strumento per "consolidare i governi" e una ...... Maurizio Acerbo, intervenuto oggi pomeriggio, 9 maggio, all'con Roberto Fico e il ... Bisogna dire 'no' all'autonomia differenziata - haAcerbo - per il diritto alla sanità pubblica, ...

Concluso l'incontro Meloni-Schlein TGLA7

È terminato l'incontro alla Camera tra la premier Giorgia Meloni e la delegazione del Terzo Polo per trovare un sentiero comune in vista delle possibili ...Si è appena concluso questa mattina il I° Legal Symposium organizzato da Benetti tenutosi l'8 e il 9 maggio a Castagneto Carducci ...