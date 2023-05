Con l’intelligenza artificiale vedono cosa fai all’interno dell’auto mentre guidi | dove si trova il primo dispositivo

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 9 maggio 2023) Arrivano le telecamere intelligenti che guardanosuccede dentro alla macchina di ognuno di noi. Ecco come funzionano e perchè stanno facendo infuriare così tante persone. La prima telecamera per la velocità dotata di intelligenzaè stata appena lanciata nel Regno Unito ed ha già scatenato numerose polemiche. La controversa telecamera è stata progettata con una tecnologia altamente avanzata, in grado di osservare i conducenti ddei loro veicoli. AI in auto – ilovetrading.itCiò significa che ora i conducenti possono essere sorpresi a compiere una vasta gamma di crimini stradali, tra cui la guida senza indossare la cintura di sicurezza, l’uso di telefoni cellulari o se ci sono troppe persone stipatedi un’auto alla volta. La telecamera intelligente non verrà utilizzata solo per ...