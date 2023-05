Come vedono gli ucraini il loro futuro? Positivo | nella Nato e con l’Ue I numeri di Nix Iri

Leggi su formiche

(Di martedì 9 maggio 2023) Da un recente sondaggio condotto dal Center for Insights in Survey Research dell’International Republican Institute (Iri) è emerso che la fiducia della popolazione ucraina verso la vittoria finale della guerra e il mantenimento dei propri territori è forte, anzi più forte di un anno fa, mentre cresce la volontà di adesione allae la fiducia nelle istituzioni europee. Di queste evidenze ha parlato il direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli con Stephen Nix, senior director per l’Eurasia dell’Iri, in un’intervista registrata presso gli Utopia Studios di Roma. Il sondaggio, condotto nel febbraio 2023 su un campione rilevante di popolazione ucraina ancora presente nel Paese, fa seguito a due precedenti indagini realizzate nel corso dell’anno di guerra in Ucraina (aprile 2022, giugno 2022) e mette in luce quanto la fiducia dei cittadini non solo sia rimasta invariata, ...