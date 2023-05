“Com’è morta Monica Sirianni” Tragedia della ex Grande Fratello | svelate le cause del decesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 maggio 2023)lemorte di, l’ex concorrente del12all’età di 37 anni. La donna aveva avuto un malore all’interno di un bar mentre era con alcuni amici. Da lì il tempestivo ricovero d’urgenza in un ospedalezona ma per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza si trovava a Soveria Mannelli (Catanzaro) dove viveva, ora sembra che la sua salma sarà trasferita a Sydney, in Australia. Il motivo è semplice, proprio come la ragazza aveva raccontato al12, quello presentato da Alessia Marcuzzi, affiancata per la quinta ed ultima volta dall’opinionista Alfonso Signorini. >> “È successo davanti ai suoi amici”. Lutto al ...