Come imparare a essere dei genitori positivi

(Di martedì 9 maggio 2023)empatici ma non amici dei propri figli, dare delle regole chiare ma senza punire, avere un progetto educativo che porta i bimbi aindipendenti e autonomi. Sono questi i tre dogmi principali su cui si fonda la Positive Parenting detta anchealità positiva: «Si intende una serie di praticheali differenti dall’autoritarismo di vecchia maniera e dal permissivismo privo di regole. È un approccio costruttivo già noto nelle teorie pedagogiche che trae origine da una comprensione delle diverse età di sviluppo emotivo e cognitivo dell’individuo e passa da modalità propositive, commisurate ai bisogni e alle possibilità del bambino» spiega Clio Franconi, Facilitatrice certificata in Educazione Positiva e ideatrice del Summit Educazione Positiva che si è tenuto dal 17 al 21 aprile 2023. ...

...a voi ragazzi vorrei dire che mai dobbiamo permetterci di offendere una persona maa ... Dopo l'attentato, papa Wojtyla decise di scrivergli: "Caro fratello,potremo presentarci al cospetto ...Perché "Negli Usa ero andato perqualcosa, fare esperienza ma col dovere di rientrare. Mi ... La comunità scientificaaccolse la sua intuizione rivoluzionaria "Con molto sospetto. Poi si ......dettato una previsione di altro segno allorché affermava che la ripresa tedesca avrebbe avuto... Dalle crisi necessita. Farle fruttare, insomma. Il disequilibrio è una corsa ad handicap. ...

Malika Ayane racconta il suo primo libro e l'esperienza di Cats Radio Capital

Attraverso questo metodo, il modello impara in autonomia la relazione tra le varie parole, analizzando statisticamente una quantità di dati, come abbiamo visto, sterminata. Pur non avendo una vera ...