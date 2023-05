Come Guardiani della Galassia vol 3 ci ha insegnato a fallire

Leggi su screenworld

(Di martedì 9 maggio 2023) Le mani di forbice si sono trasformate in rami affilati. I cani rianimati sono diventati procioni da laboratorio. I nuovi freak sono loro. Figli ammaccati, feriti e strambi di quell’anarchico di James Gunn. Forse il vero erede di Tim Burton in materia di outsider a cui dare voce, spessore ed empatia nel cinema pop. E non è un caso che proprioil vecchio Tim tanti anni fa, anche James adesso sia pronto al grande passo in casa DC. Solo che questa volta il mantello non è sulle spalle di un Uomo Pipistrello, perché copre le spalle larghe di un eroe lucenteSuperman. L’essere perfetto per antonomasia. Una perfezione che, ne siamo certi, James Gunn sporcherà, puntando tutto sulla solitudine di un “uomo” che di fatto nasceun outsider catapultato in un mondo non suo. Tutto coerente con una visione d’autore che ...