Colle Oppio – 14enne rapinato delle scarpe | fermato 20enne

(Di martedì 9 maggio 2023) – I Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto hanno identificato, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, un cittadino egiziano di 20 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina impropria nei confronti di un minore. La mattina del 5 maggio, un, alla presenza della mamma, ha denunciato, presso la Stazione Carabinieri di Via Veneto, di essere statosue sneakers, icona degli anni 80, diventate oggetto di culto nei nostri giorni, mentre si trovava nel parco di. Il ragazzo ha raccontato di essere stato circondato da un gruppo di ragazzi, verosimilmente di origini nordafricane che si sono impossessatisue, poggiate per terra vicino allo zaino. Nel tentativo di recuperare le ...

Colle Oppio, 14enne rapinato delle Sneakers Air Jordan da 700 euro. Il bandito se le infila e viene arrestato Corriere Roma

