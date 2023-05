Claudia Motta e Simone Rugiati sono in crisi? Il gossip dopo l' infortunio

(Di martedì 9 maggio 2023) Rientrata dall'Isola dei famosi per colpa di unMotta è finita al centro dei pettegolezzi per la presuntacon il fidanzato Simone Rugiati, popolare chef tv: "C'è di mezzo un altro uomo famoso"

Rugiatisi sono lasciati Dopo l'infortunio all 'Isola dei Famosi 2023 , la modella si è dovuta ritirare rientrando in Italia. Isola, tra Rugiatispunta il terzo ...Rugiati in crisi Il retroscena bomba: 'Tra i due un attore fidanzatissimo'. Ecco chi è Noemi farà un duetto con PaolaChiara. Ma sul web spunta un vecchio video: 'La bocciò ...Rugiati sarebbero a un passo dalla rottura. Quello che sembrava essere un vero tripudio di amore, pare invece essere già svanito nel nulla. Dopo l'uscita dellada L'Isola ...