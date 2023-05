Cigno decapitato in area protetta | la scoperta macabra

Leggi su europa.today

(Di martedì 9 maggio 2023) Ritrovamento shock questa mattina a Grignano, in provincia di Trieste. Come riporta TriestePrima, unsolitario, che in questi giorni frequentava la zona, è stato. L'animale è stato trovato sulla terra ferma, a un metro da una chiazza di sangue. A dare la notizia è stata l'...