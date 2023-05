Cida alla Camera | reclutamento dei dirigenti pubblici e Osservatorio lavoro tra temi affrontati

(Di martedì 9 maggio 2023) Per la Confederazione era presente Giuseppe Beato, vicepresidente di Fp, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi,e privati, è stata convocata oggi presso ladei Deputati davanti alle Commissioni Riunite Affari Istituzionali ePubblico e Privato per un confronto sulla conversione in legge del DL 22 aprile 2023 n. 44 ‘Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche’. Per la Confederazione era presente Giuseppe Beato, vicepresidente di Fp. Nel corso dell’audizione,ha posto l’attenzione sul tema deldei, sottolineando la ...

In meritocomposizione di questo Osservatorioha proposto che nella legge di conversione venga prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del lavoro pubblico ...A dirlo Teresa Lavanga, direttore, in occasione della presentazioneCommissione europea del rapporto conclusivo del Secoia deal - service confidence in ai through dialogue. "L'evoluzione ...A dirlo Teresa Lavanga, direttore, in occasione della presentazioneCommissione europea del rapporto conclusivo del Secoia deal - service confidence in ai through dialogue. "L'evoluzione ...

Cida alla Camera, reclutamento dei dirigenti pubblici e Osservatorio ... Adnkronos

Roma, 9 mag. (Labitalia) - Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici ...Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi di Cida siamo convinti che i manager abbiano un ruolo centrale nei processi di trasformazioni legati all’introduzione dei sistemi di IA nelle imprese e sono i ...