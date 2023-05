Cibo sintetico | l' allarme di Coldiretti | dopo la carne e il pesce arriva anche il latte

(Di martedì 9 maggio 2023) Israele si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a vendere veri e propri prodotti lattiero caseari senza utilizzareprodotto da mucche. Ilrappresenterebbe un pericolo per il settore italiano che vale oggi 55 miliardi di euro e rappresenta uno dei fiori all'occhiello del tricolore a tavola

l'uso e la commercializzazione in Italia del. Intanto la Ue ha autorizzato l'uso di larve del verme della farina minore, grillo domestico, larva gialla della farina e cavallette. Filiera Italia, Assica, Assolatte Unaitalia e Assocarni lanciano 'la prima alleanza contro l'assalto delalle tavole mondiali e a comparti strategici del vero Made in Italy. a Tuttofood, la più importante fiera dell'agroalimentare in Italia, hanno lanciato con Assica, Assolatte, Unaitalia e Assocarni la prima alleanza contro l'assalto delalle tavole

Cibo, l'Sos di Coldiretti: dopo la carne arriva il latte sintetico TGCOM

ALIMENTARI. Uno dei convegni inaugurali di «Tuttofood», dal titolo «I rischi del cibo sintetico», ha posto l'accento su una nuova emergenza. Inaugurata lunedì 8 maggio un'edizione ricchissima di Tutto. Un'innovazione nel settore alimentare sta facendo discutere in tutto il mondo: il latte senza mucche. Dopo la carne sintetica c'è ora la possibilità che