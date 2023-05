Cholito Simeone | conoscete la moglie? Ha uno sguardo magnetico e un corpo da sogno Foto

(Di martedì 9 maggio 2023)ha dato un contributo importante nella corsa verso il terzo scudetto del Napoli. SuaGiulia Coppini è una wags molto amata. Ilscudetto, per il Napoli, è finalmente divenuto la realtà. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha messo fine ad un lungo digiuno durato 33 anni, facendo esplodere di gioia il popolo azzurro che in questi giorni ha riempito le vie e le piazze della città. Una cavalcata eccezionale sotto tutti i punti di vista, resa possibile dal lavoro svolto in estate dalla proprietà e ogni giorno da Luciano Spalletti. La dirigenza, ad esempio, ha preso giocatori funzionali alla causa come ad esempio Giovanni. L’attaccante, preso in prestito dal Verona in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, nonostante la folta concorrenza nel reparto ...

Al taglio della torta, con il presidente De Laurentiis , anche Giuntoli, Spalletti e il. Mentre il papà, il Cholo, osservava felice e divertito. Clicca su play per guardare il video: ...Il protagonista è sempre lui, il, Giovanni, e un numero, il tre, che ritorna, stavolta dal significato completamente opposto. Ha fatto il giro dei social il suo gesto con la mano ad ...E come non notare che Spalletti ha avuto anche la sensibilità di far entrare ilper una ventina di minuti considerando anche che era venuto dalla Spagna il papà per la festa scudetto (...

Simeone, la Mano de Dios dedicata a Maradona ilmattino.it

Il Cholito si trova meravigliosamente bene a Napoli, per lui giocare in azzurro è un grande sogno realizzato. Giovanni Simeone è stato uno dei protagonisti della stagione del Napoli, il Cholito si tro ...Tempo di promesse da mantenere dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Ha pagato dazio, e sarà stato un piacere, anche l'attaccante Giovanni Simeone, uno degli artefici del grande traguardo che co ...