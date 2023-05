Chivu | ' Prendevo farmaci | i compagni temevano fossi aggressivo anche a casa'

(Di martedì 9 maggio 2023) MILANO - L'allenatore dell' Inter Primavera ed eroe del Triplete nerazzurro, Christian, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". L'ex ...

MILANO - L'allenatore dell' Inter Primavera ed eroe del Triplete nerazzurro, Christian, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". L'ex difensore di Roma e Inter , tra le altre, si è soffermato su parecchi temi. Dalle sue ...Cristiane il post infortunio 'Dopo due mesi e mezzo ero in campo, con tutte le mie paure e ... Tutto ciò che ho dovuto subire dopo con tutte le medicine chemi avevano portato a fare ...Nessuno però sa chedelle medicine che mi toglievano i filtri'.prosegue, parlando del malessere provocato dai farmaci e dalle preoccupazione dell'ambiente nerazzurro per la sua salute ...

Chivu racconta il calvario del caschetto: Prendevo medicine che mi ... Fanpage.it

Christian Chivu, allenatore dell'Inter Primavera e fra i protagonisti del Triplete nerazzurro nel 2010, si confessa in un'intervista in esclusiva a Sportitalia per la rubrica "Mister Si Nasce". L'ex d ...L’allenatore dell’Inter Primavera ed eroe del Triplete nerazzurro, Cristian Chivu, intervistato da Sportitalia, ha parlato dell’infortunio, una frattura al cranio, che subì durante un Chievo-Inter del ...