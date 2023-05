(Di martedì 9 maggio 2023) MILANO - L'allenatore dell' Inter Primavera ed eroe del Triplete nerazzurro, Christian, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". L'ex ...

MILANO - L'allenatore dell' Inter Primavera ed eroe del Triplete nerazzurro, Christian, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". L'ex difensore di Roma e Inter , tra le altre, si è soffermato su parecchi temi. Dalle sue ...MILANO - L'allenatore dell' Inter Primavera ed eroe del Triplete nerazzurro, Christian, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". L'ex difensore di Roma e Inter , tra le altre, si è soffermato su parecchi temi. Dalle sue ...

Chivu choc: "Prendevo farmaci, i compagni temevano picchiassi mia moglie" Corriere dello Sport

La confessione dell'ex difensore ed eroe del Triplete nerazzurro: "I gesti osceni dopo la partita di Coppa a Roma, il pugno a Marco Rossi e..." ...