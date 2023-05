Chiara Ferragni damigella al matrimonio di sua sorella Francesca

Leggi anche › Cicatrici da acne: come attenuarle e nasconderle con skincare e make up correttivo ›sui social con l'acne: "La mia più grande insicurezza fisica da sempre"...Tante sono oggi le mamme beauty guru dei social, da ClioMakeUp a, da Gwyneth Paltrow a Michelle Hunziker , da Jennifer Lopez a Rihanna , da Cindy Crawford a Kate Moss e tantissime ...compie 36 anni e Fedez le dedica un tenero post: 'Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza', ha scritto il rapper, postando la foto della proposta di matrimonio: 'Sono passati 6 ...

“Oggi prova finale dell’abito per il matrimonio di Francesca”: le sorelle della sposa, Chiara e Valentina, saranno le due damigelle ...Chiara Ferragni per i 36 anni organizza la festa in una location super esclusiva in uno degli hotel più belli al mondo: ecco dove ...