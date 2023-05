Chi vuole fare la festa all'Ue. I tanti meriti (e le poche mancanze) di Bruxelles

(Di martedì 9 maggio 2023) Ci sono ottime ragioni per celebrare oggi ladell’Europa, ladella liberazione dai nazisti, con un tratto di orgoglio, con uno spirito ottimista e con uno sguardo di ammirazione... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... una parte della popolazione (i "sangiorgiari", devoti di San Giorgio) nonabbandonare il ... divertire e lusingaresi avventura tra vicoli e scalinatelle. È qui, infatti, che...siamo un Paese di emigrazione Credo che due terzi dei friulani siano in giro per il mondo!è ... Se sibene all'Italia, nel senso, appunto, di volere bene al proprio Paese, non possiamo ...L'invito, quindi, è chemettersi a disposizione lo faccia in tempi brevi in modo da chiudere anche questo cerchio. GLI ARRIVI Ieri, intanto, gli addetti a quel servizio che farà il raccordo ...

Scienziati, intellettuali, istituzioni. Ecco chi vuole sdoganare i pedofili La Verità

Il compleanno dell’Europa offre ottime ragioni per guardarsi indietro ed essere ottimisti. Ma oltre l’Ucraina c’è di più. Ecco i passi che mancano per scardinare un nuovo ordine mondiale guidato dai n ...Consulta l'oroscopo Leone a cura di Paolo Fox di oggi, 9 maggio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...