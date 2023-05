Chi sono i TuralTuranX all’Eurovision Song Contest 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 maggio 2023) TuralTuranX è un duo formato dai fratelli gemelli Tural e Turan Baghmanov, nati il 30 ottobre 2000 a Zaqatala. A soli 22 anni, i due si esibiscono all‘Eurovision, che si terrà a Liverpool nei giorni 9, 11 e 13 maggio, rappresentando l’Azerbaijan con il brano Tell Me More, scritto insieme ai loro amici Nihad Aliyev e Tunar Taghiyev. I gemelli Baghmanov hanno iniziato suonando pianoforte, per poi formare la band The Red Jungle, una volta trasferiti a Baku, dove lo scoppio della pandemia di Covid-19 e l’impossibilità di esibirsi dal vivo li ha portati a cercare altre soluzioni per farsi conoscere e per portare le loro performance ai loro fan In questo modo, infatti, i due hanno iniziato a esibirsi per strada, nei parchi e nelle piazze della capitale proprio e così siritagliati un posto nel ...