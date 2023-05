Chi è Salvatore Balzano | il tifoso imbucato negli spogliatoi del Napoli VIDEO

(Di martedì 9 maggio 2023)è ildelche è riuscito a imbucarsidella squadra azzurra durante la festa dello Scudetto 2023. Ha 38 anni, vive a, nel quartiere Barra, è sposato, ha quattro figli e di professione fa il cameriere in un ristorante.è riuscito a vivere il sogno condiviso da un’intera città, quello di festeggiare uno Scudetto 33 anni dopo l’ultima volta nelloo con i calciatori, dopo la partita– Udinese e ha anche spiegato come ha fatto ad eludere la sorveglianza. Ecco il. Sto piegato ma questo si è infiltratoe i giocatori “ma chi cazz sei” dio mio pic.twitter.com/hj3Cljr3Py — ...

Chi è Salvatore, il tifoso imbucato nello spogliatoio del Napoli: “Così sono riuscito a festeggiare insieme ai giocatori” Internapoli

