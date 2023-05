Chi è Marianna Morandi | la figlia di Gianni ed ex di Biagio Antonacci ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023)è ladi, ed èquesto pomeriggio aè un. Per molti anni è stata legata sentimentalmente a. Classe 1969,è una nota attrice. È la secondogenita die della sua ex moglie Laura Efrikian, anche leidel programma di Serena Bortone. Ancora bambina debutta come cantante nel brano Sei forte papà. La primogenita di, Serena, purtroppo visse solo poche ore. Si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del teatro recitando in diverse opere di ...