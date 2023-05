Tutto quello che c'è da sapere su Käärijä, il rapper che rappresenta la Finlandia all'Eurovision Song Contest 2023. Rapper tra i più in vista in Finlandia, Käärijä è stato scelto come rappresentante ...PH: Andrea Bianchera Poche, se non nulle, le speranze che l'Italia possa vincere nuovamente l'Eurovision Song Contest. Marco Mengoni all'Eurovision porta in gara il brano di Sanremo, Due Vite , ma è ...Ma,è Käärijä Il suo vero nome è Jere Pöyhönen, è nato a Helsinki, ma ha vissuto a Vantaa, il 21 ottobre del 1993 e ha quindi 29 anni. In Finlandia è un rapper affermato,...

Chi è Kaarija: canzone cantante Finlandia Eurovision 2023 Novella 2000

Rapper tra i più in vista in Finlandia, Käärijä è stato scelto come rappresentante del Paese all’ Eurovision Song Contest di Liverpool con la canzone Cha cha cha. Avvicinatosi alla musica da giovane, ...Classe 1993, il brano con del rapper finlandese racchiude in sé generi diversi come l'elettronica, il metal e lo Schlager ...