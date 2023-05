Chi è Bryan d' Ancona | il jihadista francese che vuole tornare in Francia

Leggi su panorama

(Di martedì 9 maggio 2023) IlD'in. Dieci anni dopo la sua partenza per la Siria nel 2013, il giovanesi è presentato questa settimana al consolato di Istanbul (Turchia), accompagnato dalla figlia, per chiedere il rimpatrio suo e della minore, riferiscono diverse fonti a France Télévisions.D'che oggi ha 26 anni è stato uno dei primi francesi a partire per la Siria per combattere al fianco di al-Qaeda. D'dopo essersi convertito all’islam grazie all’influenza del predicatore-franco-senegalese Omar Diaby, alias Omar Omsen, attivo a Nizza, partì il 17 dicembre 2013 quando aveva solo 17 anni. A proposito di Diaby ex ...