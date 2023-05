Chelsea | dall’Inghilterra | Pulisic possibile pedina di scambio per arrivare ad Osimhen

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Mentre la stagione calcistica si avvia verso la sua conclusione, iniziano già ad emergere le prime indiscrezioni di calciomercato inerenti i talenti più importanti del panorama mondiale. Tra questi c’è sicuramente Victorche, dopo la conquista dello storico scudetto con il Napoli, è finito nel mirino del. Il club londinese, stando a quanto riportato dal ‘Mail, sarebbe pronto ad imbastire una trattativa con la società di Aurelio De Laurentiis per provare ad acquistare l’attaccante nigeriano che ha una valutazione di 150 milioni di euro. Per riuscire a convincere il Napoli, però, ilpotrebbe decidere di inserire uno dei sui esuberi di lusso, ovvero Christian. Al momento si tratta solo di un’idea, ma non è escluso che nelle prossime settimane ci possano essere dei contatti. ...