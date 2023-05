Champions | Real Madrid - Manchester City 1 - 1 | De Bruyne risponde a Vinicius

Si chiude sull'1 - 1 la sfida di andata al Bernabeu traMadrid e Manchester City valida per l'andata della prima semifinale diLeague . Vince l'equilibrio nella sfida tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola con le merengues che trovano il ...Termina in parità la prima semifinale d'andata diLeague traMadrid e Manchester City. Al Santiago Bernabeu finisce 1 - 1 grazie alle reti di Vinicius nel primo tempo e De Bruyne nella ripresa. Un risultato tutto sommato giusto per ...Commenta per primoMadrid - Manchester City 1 - 1 Courtois 6,5 : all'ottavo minuto il primo intervento, una parata ...Sir Alex Ferguson come tecnico con più presenze nella storia della...

Real Madrid-Manchester City 1-1, a Vinicius risponde De Bruyne. Si decide tutto in Inghilterra RaiNews

