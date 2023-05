Champions | Pioli | non ho detto che l' Inter è favorita

Stefanomette il punto e chiarisce: "Non ho detto che l'Inter è favorita. Ho detto che è favorita per ... Innon abbiamo avuto un percorso di alti e bassi, ma abbiamo fatto qualcosa di ...A San Siro andrà in scena l'andata dell'euroderby con l'Inter: chi vincerà la doppia sfida si aggiudicherà il pass per la finale diLeague di Istanbul. Alla vigilia Stefanoè ...Lo ha detto l'allenatore del Milan Stefanoalla vigilia dell'euroderby nella semifinale di andata diLeague. Per il tecnico la partita di mercoledì sera è ' bellissima da preparare e ...

Milan, le parole di Pioli alla vigilia dell’EuroDerby: “Su Leao saprò domani, se lo convoco gioca. Milan, le parole di Pioli alla vigilia dell'EuroDerby: "Leao saprò solo domani. Se lo convoco gioca”.MILANO - Vigilia dell'euroderby di Champions League, tra Milan e Inter. Una sfida affascinante e molto sentita da entrambe le tifoserie, che in Europa non si scontravano da ben 20 anni (semifinale Cha ...