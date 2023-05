"Secondo me avremmo meritato di più - conclude- ma anche il pari è un risultato positivo e andremo all'Etihad Stadium con lo stesso entusiasmo e la stessa fiducia. Sapevamo che non sarebbe ...La qualificazione alla finale dicontro una milanese si deciderà fra una settimana a ... Con una di queste ripartenze, l'arrembante francese ha lanciato il suo attacco, usato(sponda da ......prima occasione utile sono i blancos di Carlo Ancelotti (raggiunto Sir Alex Ferguson nella classifica delle panchine in) a passare in vantaggio. Camavinga chiude un triangolo cone ...

Champions: Modric, 'rimane tutto come prima, 50% a testa' - Calcio Agenzia ANSA

"Abbiamo finito bene la partita, è un risultato che rimane aperto. Abbiamo fatto una buona partita, loro non sono riusciti a creare così tanto, abbiamo avuto più occasioni. Il gol che abbiamo preso è ...Verdetto rimandato al ritorno. Real Madrid-Manchester City 1-1 nella semifinale di andata della Champions League, giocata al 'Santiago Bernabeu' ...