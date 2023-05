Champions League | Real Madrid-Manchester City anticipa l’Inter | partite e diretta TV

(Di martedì 9 maggio 2023) Da oggi l’andata delle semifinali di: è vigilia del derby Milan-Inter. Si comincia però dall’altra partita,che per molti è una finaleta. Anche questa andrà inTV in chiaro.– ANDATA SEMIFINALImartedì 9 maggio ore 21 –TV Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Sport Mediaset Milan-Inter mercoledì 10 maggio ore 21 –TV TV8 e streaming Amazon Prime Video Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

'Ci tenevo a regalarvi lae mi è dispiaciuto non esserci riuscito, ma ci riproveremo tra un anno'. Parole che allo stesso tempo motivano e mettono pressione al tecnico, al punto da ...Il 9 maggio 2023 la prima semifinale di andata disarà trasmessa su Canale 5 e sui canali Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 9 maggio 2023 c'é la prima semifinale di andata di. Quella che ...Elenco delle partite previste per oggi, martedì 9 maggio 2023: si gioca l'andata della prima semifinale della UCL, nella notte in campo Liga Profesionl e Serie A brasiliana Torna laa infiammare questo martedì 9 maggio . Alle ore 21 in programma la gara d'andata della prima semifinale dell'edizione 2022/2023 con Real Madrid - Manchester City. Il programma nella ...

Capuano: "Il -15 verrà ridotto, ma è molto difficile pensare che la Juve possa fare la prossima... Tutto Juve

La sfida nella semifinale di Champions tra Milan e Inter: dai portieri, agli esterni ai centrocampisti agli attaccanti: le chiavi della partita di andata ...Notti magiche di Champions: per l’euro-derby fra Milan e Inter alla "Miss America" di Cesenatico si cena gratis!