Champions League e tutte le coppe europee su Sky dal 2024 al 2027 | cosa cambia | resta solo Prime

(Di martedì 9 maggio 2023) Se si stesse parlando di una combattuta e delicatissima partita di calcio, vinta al 90esimo anche in maniera inaspettata, si potrebbe parlare di “colpaccio”. Ed è quello che Sky ha portato a casa nelle scorse ore grazie all’ufficialità arrivata. L’azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni si è infatti aggiudicata un’esclusiva non da poco per il triennio sportivo (calcistico in questo caso), che va dalal. Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione sule piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA. E, inoltre, dile 342 partite a stagione di UEFA Europae di UEFA Europa Conference. Va inoltre ricordato che, l’ex Coppa dei Campioni, dal ...

L'Inter ha ormai superato i problemi fisici e tattici che hanno caratterizzato Marzo e Aprile , ed è tornata in corsa sia per il piazzamento, che per la semifinale della...Sale a livelli clamorosi l'attesa per Milan - Inter , semifinale d'andata della2022/2023. Lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano è sold out ormai da tanto tempo e 'La Repubblica' ha svelato dei dati impressionanti per quel che concerne la vendita dei biglietti. 75....si è allenato in gruppo nel corso della seduta odierna aperta per qualche minuto alla stampaVigilia di euroderby per Milan e Inter in vista del match di andata in semifinale diin ...

Real Madrid Manchester City streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Uefa Champions League 2022-2023. Le informazioni ...L'Euroderby tra Milan e Inter che mette in palio un posto per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno a Istanbul è arrivato. Domani sera, ore 21, si accendono le luci a San Siro per la se ...