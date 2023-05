Champions League 2022 23 | calendario | risultati | classifiche

(Di martedì 9 maggio 2023) Definite le semifinali della massima competizione europea, c’è anche il derby italiano Milan-Inter:/23 Sono Real Madrid-Manchester City e il derby della Madonnina Milan-Inter le due semifinali della/23. Dalle sfide, entrambe affascinanti, usciranno fuori i nomi delle finaliste che il 10 giugno prossimo a Istanbul si contenderanno il trofeo, al termine di un lungo percorso, iniziato giovedì 25 agosto. Con il sorteggio dei gironi, effettuato anch’esso a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della, la 68ª da quando esiste la massima competizione europea per club, la 31ª da quando porta il nome attuale. Al via anche quattro club italiani: oltre ...

Tempo di semifinali di Champions League, tempo di euroderby. Domani a San Siro andrà in onda la prima parte della sfida tra Milan ed Inter, che vale l'ultimo atto di Istanbul previsto per il prossimo ...Tutto pronto per la prima semifinale tra Real e Citizens. Calcio d'inizio, martedì 9 maggio, alle ore 21.00 con diretta in chiaro su Canale 5 e sui canali Sky per gli abbonati ...