Champions-Ancelotti | un trofeo per eguagliare Zidane Guardiola sogna il Treble

(Di martedì 9 maggio 2023) C’è un Re Carlo che è stato già incoronato diverse volte, ma che potrebbe presto abdicare senza un erede al trono già designato. Il Real Madrid ha vinto un altro, la Copa del Rey, e martedì si tuffa sull’ultima battaglia da 180? contro il Manchester City per la finale diLeague. Eppure, il futuro di Carloè tutto da scrivere. Lui non ha mai nascosto il desiderio di restare alla guida dei blancos, nonostante le offerte affascinanti dalla federazione brasiliana per l’incarico della Selecao. La società però sembra volersi guardare intorno, pur non escludendo una stagione in più con l’italiano in panchina. Tanto, forse tutto, dipenderà dal cammino in. I 14 volte campioni d’Europa cercano la terza qualificazione alla finale ai danni del City. Ci sono riusciti contro i Citizens di Manuel ...