(Di martedì 9 maggio 2023) L’ex calciatore dell’ha parlato del prossimo match dei nerazzurri contro il. Questo il suo commento su Calcio Totale, programma di Rai Sport. DERBY –commenta così il Derby: «Io penso che l’siaper la crescita che sta facendo e anche per l’assenza di Leao. Ilha comunquecontro il Napoli, ha chiuso gli spazi e Leao ha compiuto le perle che sono valse il vantaggio e il passaggio del turno».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Il portiere brasiliano Juliofa il resto, chiudendo la 'cler'. 3 a 1, ci vediamo al Camp Nou ... Dopo un quarto d'ora viene espulso Thiago Motta e l'resta in dieci. Il copione della partita ...... Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julioe Diego Milito. Ma non è finita qui. Nel pre - ... la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell'Samuel Eto'o. La ...... Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julioe Diego Milito. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro su TV8. La telecronaca di Milan -è affidata a ...

Cesar: «Inter favorita, ma il Milan ha fatto partite straordinarie» Inter-News.it

Anche nel 2003 nerazzurri e rossoneri si giocarono l’accesso alla finale di Champions in un derby rocambolesco e tesissimo. Noi interisti fummo eliminati senza perdere. Anche se siamo stoicamente vota ...Stiamo arrivando alle battute finali di questa UEFA Champions League che vede il nostro paese protagonista, come non avveniva da anni. Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, la semi-finale più a ...