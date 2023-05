La palla a due diè in programma nella notte tra martedì e mercoledì all'1.30 ore italiane. PRONOSTICO CELTIC -L'imprevedibilità di questa serie è assodata. Sia Boston che ...continuano a giocare meglio e per larghi tratti delle partite sembrano superiori ai, ma grazie a due clamorose prestazioni individuali di James Harden, Philly in qualche modo è sul 2 ...pareggiano la serie contro Boston sul 2 - 2 grazie ai 42 punti di James Harden, decisivo nel supplementare con la tripla del sorpasso. ...

Celtics-Sixers: si torna a Boston sul 2-2, pronostico e quote di gara-5 La Gazzetta dello Sport

La presenza del 20enne John Hao ha decisamente portato fortuna alla guardia dei 76ers: 42 punti ai playoff contro i Celtics. «Devi tornare – gli ha detto il Barba –, prego sempre per te» ...I Philadelphia Sixers e i Phoenix Suns battono rispettivamente i Boston Celtics e i Denver Nuggets e si portano a 2-2 nella propria serie di semifinale delle conference di Nba. (ANSA) ...