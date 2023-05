C’è un problema nella nuova indagine sulla sparatoria di cascina Spiotta

(Di martedì 9 maggio 2023) La procura di Torino accusa l'ex brigatista Lauro Azzolini, prosciolto per quella vicenda decenni fa: con una sentenza che però non si trova più

Quindi sviluppa una serie di algoritmi che permettono alla "macchina" di apprendere gradualmente come risolvere il. Panorama.it si è lasciata incuriosire dall'argomento e ha chiesto ...Del resto, quello delle culle vuote è unche questo governo ha più volte ribadito di voler affrontare con misure di sostegno alle coppie con figli. Ma attualmente gli strumenti di ...E' chiaro che più il cittadino è anziano, più ilè sentito, ma anche concreto se si considera, inoltre, che, come ci dice la Caritas, cresce sempre più il numero di anziani soli e in ...