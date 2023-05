C’è solo un capitano! Confermato Iacopo Botto a Cuneo

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 maggio 2023) C’èuna CuneoLo schiacciatore spezzino per la 3^ stagione consecutiva porterà la fascia da capitano biancoblù. Una conferma importante per la serie A2 di Cuneo,è parte della squadra cuneese che affronterà il prossimo campionato e per la terza stagione consecutiva porterà la fascia da« Essere capitano è sempre un mix tra emozione, responsabilità e orgoglio. Sono molto contento di aver rinnovato con Cuneo e della fiducia data dalla Società e dal nuovo staff tecnico nell’affidarmi per la terza stagione la fascia da capitano del gruppo. Sono carico e motivato, pronto a lavorare con il resto della squadra e fare tutto il possibile per ritornare ad essere competitivi e protagonisti. Con ...