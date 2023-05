Caterina Murino presenterà serate apertura e chiusura Mostra Venezia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) L'attrice, diventata famosa nel mondo per essere stata la Bond girl in 'Casino Royale' accanto a Daniel Craig, salirà sul palco della Sala Grande al Lido il 30 agosto e il 9 settembre per la cerimonia di assegnazione dei Leoni Sarà l’attricea condurre ledie didell’80esimaInternazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera. Laaprirà lanella serata di mercoledì 30 agosto prossimo, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia disabato 9 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali dell’80. ...