Caterina Murino | madrina alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ attricesarà ladell’80.deldi, in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023. In quali film ha lavoratonel 2006 diventa famosa in tutto il mondo come nuova Bond Girl al fianco di Daniel Craig, nel ruolo di Solange in Casinò Royale. In seguito gira la commedia inglese Le ragazze del St.Trinian’s – La scuola può essere uno sballo (2007), per poi tornare in Italia per il film Non pensarci (2007) di Gianni Zanasi. Il seme della discordia La troviamo poi ne Il seme della discordia (2008) di Pappi Corsicato presentato65.Internazionale d’Artetografica di. ...